РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. По итогам работы в 2020-2021 учебном году гимназии №№16 и 41 городского округа Люберцы вошли в сотню лучших образовательных учреждений Московской области, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В министерстве образования Московской области подготовили ежегодный рейтинг лучших школ региона. В перечень вошли 502 образовательных учреждения Подмосковья. По итогам работы в 2020-2021 учебном году в топ-100 лучших школ Подмосковья вошли два учреждения Люберец: гимназии №16 - 20 место и №41 - 61 место», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в нынешнем году рейтинг возглавил физико-математический лицей №5 городского округа Долгопрудный. В пятерку лучших образовательных учреждений области также попали СОШ №6 в Мытищах, Дмитровская гимназия «Логос», Одинцовская лингвистическая гимназия и Королевский лицей научно-инженерного профиля.