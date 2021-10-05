РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Заведующий поликлиники Красногорской горбольницы №1 Антон Пузиков рассказал, почему горожанам в возрасте 60 лет и старше важно сделать прививки от сезонного гриппа и коронавирусной инфекции, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Граждане в возрасте 60 лет и старше наиболее подвержены вирусным заболеваниям. Это обусловлено тем, что ввиду возраста большинство из них имеют не одно хроническое заболевание. А любая вирусная инфекция может послужить триггером для осложнений», - сказал Пузиков.

Он пояснил, что грипп и Covid-19 могут привести к развитию пневмонии, которая в свою очередь может стать причиной летального исхода. Также, по словам врача, на фоне вирусной инфекции обостряется гипертоническая болезнь.

«Вакцинопрофилактика не спасет тотально от заболевания как такового, а поможет минимизировать риск опасных осложнений», - отметил Пузиков.

Он посоветовал сделать перерыв в 30 дней между введением вакцин от гриппа и коронавируса. «Если человек не делал прививки от этих инфекций, начать стоит с иммунопрофилактики Covid-19», - отметил врач.

При этом Пузиков отметил, что волна сезонного гриппа в Красногорске уже началась.

«Две недели назад в нашей поликлинике было порядка 150-160 вызовов за день. В прошлый понедельник был 121 вызов из них 101 – с температурой. Коронавирус это или грипп мы сказать не можем, пока не получим результаты биологических проб. В доковидное время пациенты вызывали врача на дом порядка 20-30 раз в день», - привел пример врач.

Он добавил, что ранее врачи сходились в мнении, что в очаге инфекции вакцинация не проводится.

«Приходится разделять жизнь доковидную и послековидную. Тезисы, которые были до пандемии, уже не работают. У нас идет гонка со временем за жизни людей. Сейчас, в период сезонных заболеваний, лучше все-таки привиться. Иммунопрофилактика – это тренировка организма, его иммунного ответа на те или иные заболевания», - пояснил Пузиков.

Записаться на прививку в подразделения Красногорской горбольницы №1 можно по телефону 122, через систему ЕМИАС или непосредственно в лечебном заведении.