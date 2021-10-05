РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по 10 октября будут выявлять нарушения при перевозке опасных грузов в Балашихе и Реутове, они проверят как самих водителей, так и транспортные средства, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В целях профилактики ДТП при осуществлении перевозок опасных грузов с 4 по 10 октября на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД в данной сфере.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. Многие организации игнорируют правила перевозки таких грузов. Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен иметь право на осуществление перевозки и не может отклоняться от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

Нарушение правил перевозки опасных грузов влечет наложение административного штрафа на водителя в размере до 2,5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев. Должностным лицам, ответственным за перевозку, грозит штраф до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам – до 500 тыс. рублей.

Отдел ГИБДД напоминает, что если в потоке движения рядом с вашим автомобилем едет машина, предназначенная для перевозки опасных грузов, не нужно предпринимать резких маневров, перестроений. Необходимо заблаговременно показывать сигналами поворота планируемое направление своего движения.