РИАМО - 5 окт. Президент России Владимир Путин заявил, что не был болен коронавирусом и выразил надежду, что этого не случится в будущем благодаря прививке, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится», – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что ему удалось избежать заражения, несмотря на длительное общение с людьми, которые, как выяснилось позже, были инфицированы.

Путин отметил, что люди в его окружении легко перенесли болезнь, но подчеркнул важность своевременной вакцинации и ревакцинации для предупреждения возможных рисков.

Президент ранее сообщал, что после прививки от коронавирусной инфекции у него зафиксированы высокие показатели антител.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. В слушаниях по бюджету он принял участие удаленно.