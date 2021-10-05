РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Специалисты приступили к подготовительному этапу работ по строительству детского сада на 125 мест на улице Заречная в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком на объекте выступает ООО «СтройКапиталИнвест». Дошкольное учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

«Специалисты проводят планировку территории, ведется установка ограждений, устройство подъездных путей, мест для складирования материалов», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В детсаду разместят все необходимые групповые помещения, актовый и физкультурный залы, методические и медицинский кабинеты, пищеблок. Планируется, что сад будет рассчитан на шесть групп детей.

На закрытой территории учреждения появятся теневые навесы, песочницы, горки и качели. Для занятий физкультурой оборудуют спортивные площадки. Кроме того, у входа в детский сад появится крытый навес для временного хранения колясок и санок.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.