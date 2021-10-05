РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Военно-исторический фильм «Подольские курсанты» стал победителем в номинации «Лучший иностранный фильм» на международном кинофестивале Crystal Palace International Film Festival (CPIFF) в Лондоне, сообщает студия «Военфильм».

Фильм «Подольские курсанты» режиссера Вадима Шмелева и продюсеров Игоря Угольникова и Вадима Задорожного победил в номинации Best International на одном из самых известных кинофестивалей Великобритании - Международном кинофестивале Crystal Palace International Film Festival (CPIFF).

Основанный в 2009 году CPIFF ежегодно получает множество заявок на участие. Организаторы ставят своей целью показывать только лучшие фильмы, поэтому даже просто включение картины в программу уже является показателем качества. Картину «Подольские курсанты» (фестивальное название The Final Stand) высоко оценило жюри фестиваля, она получила оценку 10 из 10 возможных. По словам организаторов, некоторые из многолетних постоянных гостей назвали фильм лучшим из всех когда-либо показанных на кинофестивале.

На церемонии вручения наград, которая состоялась 2 октября на одной из престижных площадок Лондона «Стэнли Артс», фильм представил советник посольства России в Великобритании Илья Ерофеев.

Фильм «Подольские курсанты» уже получил признание на 5 континентах, завоевав в общей сложности 15 наград и став участником фестивальных программ в России, ЮАР, на Мальте, в США, Румынии, Швейцарии, Франции, Турции, Австралии, Испании и Венесуэле.