РИАМО - 5 окт. Прокуратура Нижегородской области подала иск о запрете деятельности в РФ сообщества «Мужское государство». Ведомство требует признать его экстремистской организацией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующая информация опубликована на сайте Нижегородского областного суда. Материалы уже поступили в суд и приняты к производству.

В исковом заявлении говорится, что межрегиональное объединение не было зарегистрировано в установленном порядке. Ответчиками выступают основатель сообщества Владислав Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов.

«Мужское государство» – это радикальное движение, участники которого устраивают травлю в интернете и угрожают людям расправой. Большинство членов сообщества выступают против феминизма, ЛГБТ-коммьюнити и межрасовых браков.

Самыми резонансными акциями движения стали травля в интернете сетей «ЁбиДоёби» и «Тануки» за фотографии с чернокожими мужчинами, которые использовались в рекламе.