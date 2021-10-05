РИАМО - 5 окт. Студенты МГИК и Губернского колледжа искусств пройдут стажировку на проекте «Театральный поединок», она стартует 7 октября в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Проект организован при поддержке министерства культуры Московской области и ФАДМ «Росмолодежь». Участники проекта – 24 молодежных театральных коллектива из 22 городов Московской области.

Теперь в команде организаторов импровизационных состязаний – студенты старших курсов областных профильных учебных заведений – Московского государственного института культуры и Московского Губернского колледжа искусств.

Мероприятия будут проходить на театральных площадках Московской области. Студенты-практиканты смогут под руководством автора проекта Максима Драченина попробовать свои силы в качестве режиссеров-постановщиков.

Те, кто проявят себя активно, смогут в дальнейшем стать частью команды «Театрального поединка» или резидентами проекта в регионах, где они будут самостоятельно организовывать региональные и окружные турниры.

Поединки первого этапа состоятся в 12 муниципалитетах Московской области: Балашиха, Ермолино, Зарайск, Дедовск, Королев, Котельники, Красногорск, Люберцы, Нахабино, Орехово-Зуево, Подольск, Серпухов.