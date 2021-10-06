Как получить охотничий билет в Москве и Подмосковье

Зачем нужен охотничий билет
Охотничий билет дает гражданину право на охоту. Помимо этого, только при наличии охотничьего билета можно получить лицензию на покупку гладкоствольного оружия для охоты.
Для приобретения оружия для самообороны не нужны специальные документы, однако в таком случае гражданин имеет право только хранить оружие, но не носить его. Поэтому многие желающие приобрести оружие для самообороны оформляют охотничий билет, чтобы получить возможность перевозить оружие, а не только хранить его дома.
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Кто может поучить охотничий билет
Получить охотничий билет в Москве и в Подмосковье могут граждане России, имеющие постоянную или временную регистрацию в этом регионе. При этом, согласно закону, билет могут выдать далеко не всем лицам — претенденты на его получение должны отвечать следующим требованиям:
- обладать гражданской дееспособностью: лицо должно быть старше 18 лет или приобрести полную дееспособность после заключения брака до достижения совершеннолетия;
- не иметь непогашенной и неснятой судимости за совершение умышленного преступления;
- освоить требования охотничьего минимума, который включает в себя знание правил охоты и биологии диких животных, техники безопасности при осуществлении охоты и при обращении с орудиями охоты.
Адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев подчеркивает, что, в соответствии с положениями федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», граждане РФ, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие или охотничье пневматическое оружие, обязаны пройти подготовку и приобрести навыки безопасного обращения с оружием. В России есть перечень организаций, которые имеют право проводить подобное обучение. Участие в нем платное, а после его прохождения гражданин должен сдать экзамен и по его итогам получить соответствующий сертификат.
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Как оформить охотничий билет
Чтобы получить охотничий билет, необходимо подать запрос на выдачу документа. В Москве заявки принимают только онлайн на сайте mos.ru. в Подмосковье подать заявление можно через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
К заявлению необходимо прикрепить следующие документы:
- скан-копию или фотоснимок разворота паспорта с фотографией;
- фотографию заявителя — черно-белую или цветную, с четким изображением лица строго анфас без головного убора на однородном светлом фоне;
- дополнительные документы, предоставляемые по желанию: сведения о регистрации по месту жительства\пребывания; справка об отсутствии у заявителя непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления (если справки нет, то эти сведения будут запрошены автоматически при подаче заявления).
Если документы соответствуют требованиям, охотничий билет можно получить через пять дней после подачи заявки в центре «Мои документы», который был указан при подаче запроса. При получении документа необходимо предъявить паспорт. Охотничий билет выдают бесплатно, он действует бессрочно.
Билет также можно заменить, если он испортился, и восстановить, если человек его потерял: для этого понадобятся те же документы, как и для первичного оформления билета, а также соответствующее заявление. Восстанавливают билет в течение пяти рабочих дней.
Адвокат Алексей Гавришев подчеркивает, что при смене фамилии или имени охотничий билет также заменяют.
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Аннулирование билета
В определенных случаях охотничий билет может быть аннулирован. Так, согласно федеральному закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», это может произойти в следующих случаях:
- при несоответствии физического лица предъявляемым требованиям о дееспособности и отсутствии судимости;
- при подаче охотником заявления об аннулировании своего охотничьего билета;
- на основании судебного решения.
Чаще всего с требованием аннулировать охотничий билет в суд могут обратиться с связи с привлечением охотника к уголовной ответственности из-за злостного нарушения правил охоты или из-за незаконной охоты: например, если человек охотился на особо охраняемой природной территории или же на вымирающие виды животных, стрелял в птиц, которые не взлетели выше 2,5 метра от земли, или использовал при охоте механическое транспортное средство, взрывчатые вещества, газы или иные способы массового уничтожения животных, отмечает Гавришев.
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Штрафы за нарушение правил охоты
Административная ответственность предусмотрена за нарушение правил охоты, утвержденных приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ: в документе указаны различные права, требования и запреты для охотников. Например, каждый охотник обязан иметь при себе охотничий билет во время охоты, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Еще охотник должен предъявлять эти документы по требованию должностных лиц.
Согласно ст. 8.37 КоАП РФ, за нарушение правил охоты предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты (или без нее) или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет. Согласно ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, за нарушение сроков охоты или использование недопустимых орудий гражданину грозит лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Также на два года могут лишить права охотиться, если человек не предъявил охотничий билет, разрешение на добычу охотресурсов и ношение охотничьего ружья по требованию должностных лиц — это указано в ч. 1.3. ст. 8.37 КоАП РФ.
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