Как получить охотничий билет в Москве и Подмосковье

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Получить охотничий билет в Москве и в Подмосковье могут граждане России, имеющие постоянную или временную регистрацию в этом регионе. При этом, согласно закону, билет могут выдать далеко не всем лицам — претенденты на его получение должны отвечать следующим требованиям:

- обладать гражданской дееспособностью: лицо должно быть старше 18 лет или приобрести полную дееспособность после заключения брака до достижения совершеннолетия;

- не иметь непогашенной и неснятой судимости за совершение умышленного преступления;

- освоить требования охотничьего минимума, который включает в себя знание правил охоты и биологии диких животных, техники безопасности при осуществлении охоты и при обращении с орудиями охоты.

Адвокат, глава AVG Legal Алексей Гавришев подчеркивает, что, в соответствии с положениями федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», граждане РФ, впервые приобретающие гражданское огнестрельное оружие или охотничье пневматическое оружие, обязаны пройти подготовку и приобрести навыки безопасного обращения с оружием. В России есть перечень организаций, которые имеют право проводить подобное обучение. Участие в нем платное, а после его прохождения гражданин должен сдать экзамен и по его итогам получить соответствующий сертификат.

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