РИАМО - 5 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил лучшего учителя, воспитателя и педагога-психолога, которых определили в Подмосковье по итогам профессиональных конкурсов этого года. Также глава региона вручил педагогам областные награды, передает корреспондент РИАМО.

Торжественная церемония прошла в доме подмосковного правительства в честь Дня учителя. Перед педагогами выступили певец Денис Майданов и актер Дмитрий Харатьян.

«Каждый из нас вспоминает своего учителя, его внимание, тепло, строгость. Хороший учитель должен быть требовательным. Разрешите вручить награды», - сказал Воробьев на церемонии.

Учитель года

Диплом победителя в номинации «Учитель года Подмосковья» получил учитель истории и обществознания СОШ №16 Орехово-Зуевского округа Дмитрий Лутовинов. Воспитателем года в Московской области стала педагог-психолог детского сада №44 «Дружок» Дмитровского округа Екатерина Казарова. В номинации «Педагог-психолог Подмосковья» победила педагог-психолог СОШ №29 городского округа Химки Анна Пермякова.

«Ощущаю радость за институт, школу, город, городской округ, потому что никто еще из Орехово-Зуева в пятерку не входил, не побеждал в этом конкурсе. Когда ты стараешься, проявляешь энтузиазм, дети тоже стараются. Так формируется взаимоуважение. Самое приятное - когда с твоего урока уходят с горящими глазами, с желанием дальше изучать предмет», — отметил Лутовинов.

Казарова в свою очередь рассказала, что чувствует волнение и большую ответственность, так как она в дальнейшем будет представлять Московскую область на Всероссийском конкурсе.

«Чтобы стать хорошим воспитателем, нужно любить свою работу, детей и повышать профессиональное мастерство», — подчеркнула Казарова.

Благодарность учителям

Благодарность губернатора Московской области получили учитель обществознания Одинцовской лингвистической гимназии Юлия Борисова, учитель начальных классов лицея №5 Долгопрудного Ольга Дунец, учитель физики Одинцовского лицея №10 Лилия Дибижева, учитель физики Балашихинского лицея Ирина Захарова, учитель математики Королевского лицея научно-инженерного профиля Елена Логачева, учитель начальных классов Раменской СОШ №9 Полина Наумова, учитель английского языка Дмитровской гимназии «Логос» Светлана Рязанцева, учитель физики СОШ №6 Мытищ Александра Сокалина.

«Уважаемые коллеги! От всей души хочу поздравить всех с нашим профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, смелых решений, профессиональных побед, и высоких результатов в нашем нелегком труде. Уважаемый Андрей Юрьевич! Также хочу поблагодарить вас за внимание, чуткость, заботу об учителях. Спасибо за высокую оценку нашего труда», — отметила Дунец.

Также областные награды вручили представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области в Совете Федерации Ольга Забралова и заместитель председателя правительства Подмосковья - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Ваша профессия - это благороднейшая из профессий. Хочу вас поздравить, пожелать всего наилучшего и всех благ», - сказала Каклюгина, обращаясь к педагогам.

Директор года

Кроме того, во вторник начался решающий этап I Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Масштабный управленческий конкурс в системе образования направлен на распространение инновационного педагогического и управленческого опыта, популяризацию педагогической профессии, привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в области образования, демонстрацию ресурсов и достижений системы образования.

В конкурсе принимают участие руководители школ, которые являются гражданами России и работают директорами не меньше 3 лет. В число 30 финалистов вошли руководители Областной гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе и лицея №14 в Жуковском Екатерина Шевцова. Победителя объявят 10 октября на церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

День учителя впервые отметили в СССР 29 сентября 1965 года. После было решено праздновать его в первое воскресенье октября. В 1994 году в России за этим праздником была закреплена постоянная дата - 5 октября.

Сто лучших школ Московской области по итогам 2020–2021 учебного года>>