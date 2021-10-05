РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Со вторника дорогу у жилого комплекса «Весенний» в Подольске начали перекрывать на время высотных работ, рабочие будут продвигаться с 6 по 1 подъезд дома №2, после чего приступят к подъездам дома №1, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

В ЖК «Весенний» проводятся высотные работы на фасадах домов №№2 и 1. Высотники будут двигаться от подъезда 6 до подъезда 1 дома №2, после чего приступят к работам от подъезда 7 до подъезда 1 на доме №1. Работы будут проводиться со стороны лестниц. Далее маршрут пройдет по внутридворовым участкам.

Жителям напоминают о том, что в период работ с 9:00 до 17:00 участок дороги будет перекрываться полностью, так как штукатурка будет демонтироваться. Ежедневно будет даваться дополнительная информация, по каким участкам будет перекрыта дорога для проведения работ.

Ранее управляющая компания ООО «Импульс» сообщала о начале высотных работ, которые планировались с 1 октября.