РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 окт. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали экскурсию в художественную галерею для подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, и учеников 2 школ Щелкова, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В обзорной экскурсии от работников галереи ребята узнали об истории картин и социальном подтексте каждой из них, а также технологии их создания.

Сотрудник ПДН проинформировала детей об уголовной и административной ответственности за совершение кражи, в том числе и порчи предметов, имеющих особую художественную или культурную ценность.