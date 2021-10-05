РИАМО - 5 окт. Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук считает, что к масштабному сбою в работе сервисов Facebook привела ошибка самой компании.

Вечером 4 октября в работе Facebook произошел один из самых глобальных сбоев за всю историю. Сама соцсеть, а также Instagram, WhatsApp и другие приложения компании не работали почти 7 часов по всему миру. Согласно официальной версии представителей Facebook, сбой связан с изменением конфигурации магистральных маршрутизаторов.

«Если по-человечески, то у Facebook случился инсульт. Маленький тромб прилетел в голову, которая отвечала за передачу сигналов к рукам, к ногам и ко всей структуре организма. Это был рукотворный тромб, Facebook создал его сам», – сказал Ющук в интервью радио Sputnik.

Он также добавил, что к сбою вряд ли причастны атаки хакеров и объяснил произошедший инцидент с технической точки зрения.

«Существуют таблицы, которые называют DNS, в них написано, что если человек вводит «Facebook.com», то его перенаправляют на определенный IP-адрес. Судя по тому, что они рассказывают, сбой произошел в DNS-системе, которая перенаправляла людей на их серверы», – отметил специалист.

По словам эксперта, пока никому не удалось объяснить, почему неожиданный сбой случился в работе такой глобальной компании, как Facebook. По словам представителей самой корпорации, во время инцидента к серверам отправили команду, которая запускала их физически.

«Это было похоже на то, как действовал бы системный администратор в какой-нибудь конторе типа «Рога и копыта». Но это похоже на правду, поскольку маленький тромб прилетел именно туда, откуда идет все управление», – заключил Ющук.