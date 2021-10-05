РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Мытищинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Москвы в совершении кражи в особо крупном размере, сообщается на сайте администрации горокруга.

Обвиняемый увидел на сайте Аvito объявление о продаже автомобиля. Он под видом покупателя прибыл в городской округ Мытищи, где в ходе осмотра похитил принадлежащий потерпевшему чип-ключ от автомобиля.

После этого он прибыл в Мытищи и при помощи ранее похищенного чип-ключа открыл дверь и похитил автомобиль. С места преступления мужчина скрылся и распорядился имуществом по своему усмотрению, тем самым причинил потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 070 000 рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся. За совершение преступления, относящегося к категории тяжких, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.