РИАМО - 5 окт. В подмосковном Реутове до конца октября открыты 6 пунктов вакцинации от сезонного гриппа, в которых можно сделать укол без предварительной записи. Этим правом воспользовались почти 12 тыс человек, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Прививочная кампания против сезонного гриппа активно продолжает проходить в городских поликлиниках Реутова, в торговых центрах «Реутов Парк» и «Экватор», а также в детской поликлинике в доме №7 на Садовом проезде. Любой желающий может привиться от гриппа, выбрав одну из современных отечественных вакцин: «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» или «Флю-М». Жителям необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС», - отметила замглавы администрации Реутова Ольга Репина.

Перед вакцинацией врачи проводят осмотр для исключения противопоказаний.

Сейчас профилактические инъекции в Подмосковье сделали уже 767,8 тыс. человек, из них 11 972 из Реутова (7 671 взрослый и 4 301 ребенок).

Прививочные пункты в ТРЦ «Реутов Парк» и «Экватор» работают с 14:00 до 20:00 по будням и с 12:00 до 20:00 по выходным. В городской поликлинике №2 (Юбилейный пр-т, 17) прививают в будни с 14:00 до 20:00, в выходные - с 09:00 до 15:00, а в городской поликлинике №1 (ул. Гагарина, 4) - в будни с 09:00 до 19:00, в выходные - с 09:00 до 14:00. Привиться в детской поликлинике (Садовый проезд, 7) и детском отделении поликлиники №2 (Юбилейный проспект, 17) можно ежедневно с 08:00 до 20:00.

Ознакомиться с графиком и адресами работы пунктов вакцинации от гриппа можно на сайте privivka.mz.mosreg.ru. Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ в Едином консультационном центре Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43. Звонки принимаются круглосуточно. Также справочную информацию дадут в территориальных отделах управления Роспотребнадзора по Московской области и в Центре гигиены и эпидемиологии в Подмосковье по будням с 9:00 до 17:00.