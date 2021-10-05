РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Мытищинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению жителя городского округа Мытищи в совершении кражи в крупном размере, сообщается на сайте администрации горокруга.

Обвиняемый решил похитить автомобиль, принадлежащий юридическому лицу на неохраняемой парковке возле торгового центра. Мужчина привлек к хищению автомобиля ранее незнакомого ему гражданина, убедив его в том, что он является законным владельцем авто. За деньги незнакомец должен был прибыть на парковку, погрузить автомобиль на эвакуатор и транспортировать его до места, о котором ему сообщит обвиняемый во время погрузки.

Далее обвиняемый решил обратиться за помощью к своему знакомому, введя последнего в заблуждение, что он якобы приобрел автомобиль у юрлица и является его законным владельцем. Его знакомый должен был осуществить контроль за погрузкой и доставкой автомобиля.

Гражданин на эвакуаторе прибыл на парковку, где встретился со знакомым обвиняемого. Не осознавая преступный характер своих действий они стали осуществлять погрузку автомобиля на эвакуатор с целью его транспортировки. Обвиняемый прибыл на автостоянку и сообщил, что автомобиль необходимо транспортировать на неохраняемую автостоянку.

Таким образом он похитил автомобиль стоимостью 700 000 рублей. Мужчина распорядился похищенным по своему усмотрению. В результате преступных действий обвиняемого юридическому лицу причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 700 000 рублей.

По предъявленному обвинению, обвиняемый вину в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся. За совершение преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.