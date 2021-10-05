РИАМО - 5 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовое внедрение экспресс-тестирования на коронавирус планируют в столичных школах в ближайшее время.

Соответствующее заявление градоначальник сделал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Будем искать подходы, как внедрять экспресс-тесты в школах. С какой-то периодичностью делать быстрое исследование школьников», – отметил Собянин.

Он добавил, что тестирование надо делать там, где наблюдается рост заболеваемости. Это нужно для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы учебных заведений.

Мэр также подчеркнул, что в настоящий момент уровень заболеваемости коронавирусом в столице высок, но не достигает уровня пиковых значений.

За сутки в столице выявили 3827 новых случаев заражения Covid-19. Всего на сегодня в столице выявлено 1 654 476 случаев инфекции.

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