РИАМО - 5 окт. Московская область входит в число российских регионов, лидирующих по показателю первичной вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день лидерами по показателю первичной вакцинации (от коронавируса - ред.) являются: Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Московская область, Москва, Республика Тыва и Белгородская область», – сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В Подмосковье два компонента вакцины от коронавируса получили уже более 3,4 млн человек. В регионе работают 360 прививочных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил федеральное правительство включить вакцинацию от Covid-19 в национальный календарь прививок.

«Это очень важно для сохранения жизни людей», – отмечал глава Подмосковья.

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