РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Подольские активисты убрали мусор и листву на воинском захоронении в Малоярославецком районе Калужской области, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

Сотрудники молодежного центра «Максимум» вместе с активистами округа во вторник провели уборку мусора и листвы на воинском захоронении у деревни Савиново. Участники почтили память солдат возложением цветов и собрали в ходе уборки 7 мешков с мусором и листвой.

Подобные мероприятия проводятся регулярно.