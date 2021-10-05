РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. 6-летний начинающий серпентолог Марк Багдян из Балашихи принял участие в телепрограмме Максима Галкина «Лучше всех!», он поразил ведущего и зрителей глубокими знаниями о змеях, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На съемки юный змеелов приехал с папой и мамой, которые пока не решаются разрешить сыну завести змею дома.

Марк отметил, что у него нет страха перед змеями и рассказал на программе о неядовитых, а также самых опасных видах ядовитых змей, среди которых белчера, зеленая мамба, бумсланг, техасский гремучник, гремучая змея и другие виды. По словам Марка, в их ядах присутствует мощный нейротоксин, который при укусе разрушает сердце, почки, легкие, поджелудочную железу или миотоксин, разрушающий мышцы.

Продемонстрировав свои хорошие знания о различных видах змей, юный житель Балашихи дал советы зрителям, что нужно делать, если неожиданно встретил змею.

«Для начала надо с расстояния посмотреть им в глаза. Это важно для того, чтобы понять ядовитая она или нет. У ядовитых змей вертикальные зрачки, в то время как у неядовитых они более округлые», - сказал Марк.

Он успокоил, что риска неприятной встречи можно избежать, потому что ядовитые змеи охотятся ночью, а неядовитые днем. Марк также отметил, что если вас все-таки укусила змея, для начала надо освободить рану от яда, лечь, а затем незамедлительно вызвать скорую помощь.

В конце выступления ему вручили медаль участника шоу и рюкзачок со сладостями.