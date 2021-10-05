РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В микрорайоне Климовск Подольска с 15 по 17 октября даст 3 представления цирк-шапито «Союз», в программе аттракцион африканских львиц, гимнасты, веселый клоун и многое другое, сообщает администрация цирка.

Купол цирка расположится возле ТЦ «Гран-Сити». Представления пройдут 15 октября в 18:00, 16 октября в 16:00 и 17 октября в 12:00. Продолжительность каждого представления - 2 часа с антрактом.

Гостям покажут большой аттракцион африканских львиц, воздушных гимнастов, ловких жонглеров, бесстрашно парящих под куполом цирка, словно в облаках, зажигательную игру с хула-хупами, сказочное шоу мыльных пузырей. Также в программе невероятные приключения енота на вертолете и фокусы от дружелюбного бультерьера. Капитан Джек Воробей покажет, как укрощать геометрические фигуры.

ТЦ «Гран-Сити» находится на ул. Симферопольской, 35. Продажа билетов начнется с 12 октября в кассах у цирка и онлайн.