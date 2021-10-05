РИАМО - 5 окт. На сегодняшний день невозможно спрогнозировать развитие сектора ресторанного бизнеса в России, так как ситуация с пандемией крайне нестабильна и серьезно отражается на данной сфере, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров на Форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», который проходит в рамках выставки PIR EXPO.

«Мы отмечаем достаточно большое количество банкротств предприятий, которые не выдержали локдаунов. Причем банкротства коснулись не только ресторанного бизнеса, но и поставщиков, и логистики. Еще одно следствие закрытия – кадровые потери. В крупных городах персонал набирался либо из числа мигрантов, либо из числа приезжих россиян. Сегодня в условиях нестабильности обе категории работников не хотят возвращаться в ресторанную индустрию», – сказал Бухаров.

Он выразил опасения в связи с тем, что покупательная способность населения снижается. Кроме того, растут коммунальные платежи и цены на продукты.

«Важный отраслевой вопрос: на сколько хватит кризис-менеджеров от ресторанной индустрии?» – отметил Бухаров.

От лица представителей ресторанного бизнеса он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией нестабильности, сложившейся из-за пандемии.

«Никто не может предсказать, когда и какие ограничительные меры могут вновь быть введены. Например, ограничения ресторанной деятельности в 2021 году были особенно болезненны: залы пустуют, но предприятие формально работает, и нет основания просить пересмотра условий аренды. Работа по доставке на дом нигде не заменила постоянного потока, компенсировав лишь мизерную часть выпадающих доходов. При этом налоги и аренду никто не отменял», – подчеркнул Бухаров.

По его мнению, рассуждать о том, как будет развиваться сектор ресторанного бизнеса, сегодня «невозможно даже в среднесрочной перспективе».

PIR EXPO – крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa. Оно проходит 5-8 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске.

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