РИАМО - 5 окт. На сегодняшний день невозможно спрогнозировать развитие сектора ресторанного бизнеса в России, так как ситуация с пандемией крайне нестабильна и серьезно отражается на данной сфере, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров на Форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», который проходит в рамках выставки PIR EXPO.
Он выразил опасения в связи с тем, что покупательная способность населения снижается. Кроме того, растут коммунальные платежи и цены на продукты.
«Важный отраслевой вопрос: на сколько хватит кризис-менеджеров от ресторанной индустрии?» – отметил Бухаров.
От лица представителей ресторанного бизнеса он выразил обеспокоенность в связи с ситуацией нестабильности, сложившейся из-за пандемии.
«Никто не может предсказать, когда и какие ограничительные меры могут вновь быть введены. Например, ограничения ресторанной деятельности в 2021 году были особенно болезненны: залы пустуют, но предприятие формально работает, и нет основания просить пересмотра условий аренды. Работа по доставке на дом нигде не заменила постоянного потока, компенсировав лишь мизерную часть выпадающих доходов. При этом налоги и аренду никто не отменял», – подчеркнул Бухаров.
По его мнению, рассуждать о том, как будет развиваться сектор ресторанного бизнеса, сегодня «невозможно даже в среднесрочной перспективе».
PIR EXPO – крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa. Оно проходит 5-8 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске.
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