РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 окт. Учителей в подмосковном Королеве наградили в честь праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Королеве учителям и воспитателям вручили награды. Торжественное поздравление с Днем учителя прошло в Королеве на сцене детской хоровой школы Подлипки.

«Учитель играет важную роль в жизни каждого человека. Любое большое открытие, любой успех начинается в школе, с учителя. В Королеве делается много для улучшения условий в системе образования, еще много предстоит сделать, неизменна лишь ваша любовь к профессии и детям, в каждого вы вкладываете душу», - сказала замглавы администрации Виктория Королева.

Учителям вручили нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», почетные грамоты министерства просвещения РФ и главы города.

Молодые педагоги принесли торжественную клятву, а праздник продолжился концертом творческих коллективов.