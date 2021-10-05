РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 окт. В Домодедове на улице Кирова установили новую остановку общественного транспорта, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас полностью завершены работы по монтажу остановочного павильона. Это позволит домодедовцам сократить время на дорогу.

Ранее в администрацию округа поступало много обращений жителей с просьбой организации дополнительной остановки на этой улице.