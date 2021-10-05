РИАМО - 5 окт. От жителей и гостей Подмосковья с 27 сентября по 3 октября на номер «112» поступило более 205 тыс. вызовов. Из них свыше 90 тыс. вызовов – экстренного реагирования, около 11 тыс. вызовов – комплексного реагирования, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ Московской области «Центр 112».

Более 74% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 20% - полиции и ГИБДД, остальные 6% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

В среднем ежедневно на номер «112» в Подмосковье поступает 30 тыс. обращений. Всего с начала 2021 года на номер «112» поступило более 8,9 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья.

С начала эксплуатации системы-112 на территории региона поступило более 55,4 млн вызовов.

За помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить СМС-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.