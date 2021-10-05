РИАМО - 5 окт. Летчик-космонавт Александр Лазуткин признался, что очень переживал за то, чтобы все прошло штатно во время отправления космического корабля «Союз МС» с киноэкипажем на борту.

Во вторник Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на орбиту Земли снимать первый в истории художественный фильм под рабочим названием «Вызов». Фильм расскажет о враче, которая летит в космос, чтобы спасти жизнь космонавту. На МКС экипаж должен добраться за 3 дня. Работа над фильмом в космосе займет 12 суток.

«Те перегрузки, которые действуют на человека при выведении космического корабля на орбиту, комфортные для человека. Я, например, воспринял это так, как будто меня положили в мягкую постель, вжали в нее, а сверху еще положили одеяло, которое тоже приятно прижало тело», - сказал Лазуткин в эфире радио Sputnik.

Он также рассказал, что приземляться очень интересно и это самая эмоционально окрашенная часть полета. Лазуткин подчеркнул, что все отработано до мелочей.

Что касается ожиданий от фильма, то они самые оптимистичные. Он выразил надежду, что команда снимет хороший правдоподобный фильм.