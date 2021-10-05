РИАМО - 5 окт. За последний год в гостиничном бизнесе выросло количество инвестиционных проектов, это особенно важно для реализации национального проекта по развитию туризма, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов на Форуме регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», который проходит в рамках выставки PIR EXPO.

«Определенным стимулом послужило постановление правительства РФ от 9 февраля 2021 года, определяющее порядок предоставления инвесторам льготных кредитов при строительстве отелей. Это первый в российской практике опыт привлечения долгосрочных инвестиций под приемлемые для нашей отрасли проценты», – сказал Прасов.

Он отметил, что по итогам последних 2 лет гостиничный бизнес показал свою жизнеспособность. Подавляющее большинство бизнесов сохранили себя как действующие предприятия.

Однако, по его словам, в гостиничном бизнесе все это время действовали разнонаправленные тенденции: отели в курортных зонах страны и загородные отели испытали ажиотажный спрос, что позволило им поднять тарифы.

По-другому выглядела ситуация с городскими отелями, особенно в регионах, привлекательных для въездного туризма: Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Там гостиничный фонд в период локдауна был заполнен в лучшем случае на 5-8%.

«По мере открытия границ спрос на отели в курортных зонах упадет. Можно прогнозировать, что отели, которые использовали этот период разумно, добиваясь того, чтобы цены соответствовали качеству, сохранят в определенной мере поток клиентов. У остальных же ситуация вернется в доковидный период», – пояснил Прасов.

По его словам, привлечение и рост инвестиций в отельный бизнес очень важны, особенно в связи с реализацией нацпроекта по развитию туризма, в котором гостиницы рассматриваются как значимая часть туристической инфраструктуры.

PIR EXPO – крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa. Оно проходит 5-8 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске.