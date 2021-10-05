РИАМО - 5 окт. В процессе переезда в столичном районе Перово находятся жители 9 домов. В этом районе для возведения домов по реновации выбрано 15 площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас началось заселение корпуса на улице Плеханова. В новостройку въедут свыше 160 семей из пятиэтажек на улице Плеханова (дом 24, корпуса 3 и 4).

На первом этапе программы до 2024 года запланировано предоставить новое жилье 5 тыс. жителей 29 домов.

Ранее под заселение были переданы жилые дома по адресам: Зеленый проспект, дом 27А, 2-я Владимирская улица, дом 30 и улица Плеханова, дом 18.

Для строительства домов по программе реновации в Перове подобрано 15 стартовых площадок. Здесь построят более 206 тыс. «квадратов» жилья.