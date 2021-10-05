РИАМО - 5 окт. Сотрудники правоохранительных органов выявили факты сбыта фиктивных медицинских документов в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Так, во время проверочной закупки на юге Москвы оперативники купили у мужчины справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Мужчина пояснил, что он курьер и доставляет заказы по указанным ему адресам. Конверты ему передал неизвестный человек. Исследование подтвердило, что изъятый документ – подделка.

Такой же факт продажи поддельной справки выявили в Донском районе столицы. Там обнаружили продажу поддельной справки о медотводе от всех прививок.

Кроме того, в Центральном административном округе Москвы на встречу с полицейским пришла девушка, которая передала им поддельную справку с отрицательными результатами лабораторного исследования на наличие коронавируса. Девушка также оказалась курьером. У нее было найдено около 20 фиктивных справок.

За этот год в Москве возбуждено 75 уголовных дел по фактам сбыта справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии противопоказаний к проведению вакцинации. Обвинение в инкриминируемых деяниях предъявлено 30 гражданам.

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