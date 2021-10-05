РИАМО - 5 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных педагогов с Днем учителя в рамках праздника в доме регионального правительства, передает корреспондент РИАМО.

В ходе мероприятия Воробьев наградил лучшего учителя, воспитателя и педагога-психолога, которых определили в ходе профессиональных конкурсов.

«Это очень важный день. Сегодня чувствуется атмосфера праздника - Дня учителя. Мы должны поздравить тех, кто дарит нам тепло, добро. Для меня большая честь сегодня быть в вашем кругу», - сказал Воробьев.

Он отметил, что для Подмосковья система образования имеет особую роль. Традиционно эта сфера в регионе очень сильная.

«Хочу поздравить вас с праздником. Спасибо вам большое», - заключил Воробьев.

День учителя впервые отметили в СССР 29 сентября 1965 года. После было решено праздновать его в первое воскресенье октября. В 1994 году в России за этим праздником была закреплена постоянная дата - 5 октября.