РИАМО - 5 окт. Директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что компания Mars могла рассказать о дефиците кокосовой стружки для батончиков Bounty, чтобы объяснить возможное подорожание продукции.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Mars может ограничить поставки в Россию батончиков Bounty из-за сложностей с поставками сырья. В частности, кокосовой стружки.

Эксперт уточнил, что в этом году наблюдалось достаточно большое количество серьезных климатических нарушений, которые приводят к нарушению поставок продовольствия в ключевые регионы мира.

«В частности, в конце лета был большой шторм на территории Мексиканского залива, и американские поставки были существенно ограничены. Это безусловно влияет на рынок, но, когда производители начинают использовать аргументы, связанные с нарушением логистики, пытаются подтянуть ситуацию под желание изменить условия поставок, на мой взгляд, в большей степени это связано не с объективными причинами, а с желанием производителей оправдать неминуемое повышение цен», - сказал Федяков в эфире радио Sputnik.

Также он подчеркнул, что если говорить о производстве кондитерских изделий, в частности Bounty, то там не требуются такие огромные поставки компонентов.