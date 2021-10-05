РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 окт. В Подмосковье стартует ежегодная экологическая акция на базе министерства ЖКХ региона «Сдай старые шины на Мегабак», сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Старые покрышки в Щелкове можно сдать по адресу: п. Загорянский, ул. Долгорукого, 1А. Пункт приема работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 18:00. Помимо автопокрышек, на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, старые окна и другие крупногабаритные отходы. Весь адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте МЕГАБАК.РФ.

Чтобы принять участие в акции «Мегобак» необходимо сделать фото с шинами на любом пункте приема «Мегабак» и разместить фотографию в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак. Акция продлится до конца ноября текущего года.