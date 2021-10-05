РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске планируют проработать механизмы комплексного развития микрорайона Ново-Сырово для строительства нового детсада, следует из ответа председателя комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергея Цаплинского, имеющегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Ранее в комитет обратился депутат округа Михаил Чириков, который поинтересовался планами по строительству детсада в микрорайоне Ново-Сырово. Из ответа следует, что строительство детского сада (в границах улиц: проспект Юных Ленинцев, Кольцевая, Почтовая, 8-го Марта) представляется возможным в рамках развития территории, планируемой к развитию участка в соответствии с утвержденными градостроительными документами.

В целях решения вопроса о развитии вышеуказанной территории администрацией округа совместно с министерством жилищной политики Московской области в рабочем порядке прорабатываются механизмы комплексного развития. Таким образом, строительство вышеуказанного объекта возможно после заключения соглашения о комплексном развитии данной территории.