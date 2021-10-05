РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Маломобильные жители подмосковного Красногорска могут пройти вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции на дому, сообщили в пресс-службе Красногорской городской больницы №1.

Красногорская городская больница №1 проводит выездную вакцинацию маломобильных граждан. Желающим сделать прививку на дому, необходимо подать заявку в медучреждение по месту жительства.

«Сразу же, как началась сезонная вакцинация от гриппа, Красногорская городская больница №1 организовала возможность прививаться жителям на дому. Маломобильным гражданам также как и для вакцинации от Covid-19 необходимо подать заявку в медицинское учреждение. Врачи изучат его медицинскую карту и при отсутствии противопоказаний назначат дату вакцинации. Уже на дому врач проведет осмотр и только после этого сделает прививку», - сказала заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ МО КГБ №1 Наталия Литвинова.

Заявки на вакцинацию от гриппа и COVID-19 принимаются по телефонам: Марьинская амбулатория и ФАП «Светлые горы» - с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу и с 8:00 до 14:00 в субботу - 8(498)602-03-73, доб. 1; филиал «Октябрьская» - с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу - 8(495)563-89-91, 8(495)563-22-36; поликлиника КГБ №1 (Карбышева, д. 4) - с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, с 8:00 до 14:00 в субботу - 8(495)563-14-00.

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