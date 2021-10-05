РИАМО - 5 окт. Российский корабль «Союз МС-19» с первым в истории «киноэкипажем» состыковался с Международной космической станцией в ручном режиме, передает Федеральное агентство новостей.

На борту находятся режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров. Корабль не смог выполнить автоматическую стыковку, поэтому командир провел стыковку с модулем станции вручную. Она прошла успешно.

Старт корабля произвели с космодрома Байконур во вторник в 13:55 по местному времени.

На МКС пройдут съемки отечественного фильма «Вызов». Для этого полета Пересильд и Шкаплеров прошли сложнейшую подготовку. Картина станет первой в мире художественной лентой, снятой в космосе.