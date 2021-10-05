РИАМО - 5 окт. Балерина, активная пользовательница соцсетей Анастасия Волочкова рассказала РИАМО, как провела минувший вечер, когда мир столкнулся с крупным сбоем в Instagram. По словам артистки, накануне ей было не до гаджетов.

«Очень многие спрашивают, как я пережила стресс, пережила ли я его, когда ночью выключили Instagram и WhatsApp… Я вам хочу сказать, что это было отсутствие стресса в моем случае. Мы так прекрасно провели с любимым человеком романтический вечер», — сказала Волочкова.

По ее словам, возлюбленный был очень счастлив от того, что у нее в руках не было мобильного телефона.

«Когда сердце окрылено новыми эмоциями, новыми чувствами, и когда душа поет от такой влюбленности, от такой светлой, свежей романтики, никакие «инстаграмы» не нужны, ничто с этим счастьем и радостью не сравнится», - отметила балерина.

Она пожелала всем любить и быть любимыми, а также уметь радоваться друг другу.

Накануне пользователи столкнулись с масштабными сбоями в работе популярных мессенджеров и соцсетей, в том числе Instagram. Проблемы наблюдались в приложении и на сайте сервиса.