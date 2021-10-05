РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. Более 100 тыс. рублей выплатит компания городского округа Люберцы за нарушение экологического законодательства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку территории пункта приема металла в поселке Томилино городского округа Люберцы.

В ходе проверки на территории были зафиксированы многочисленные навалы отходов, зафиксировано сжигание отходов открытым способом. В результате проверки эксплуатирующая участок организация ООО «Стройторг» была привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 105 тыс. рублей.

В настоящее время территория приводится в надлежащее состояние.