РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. На коммерческих маршрутах городского округа Люберцы с 1 августа пассажиры совершили почти 329 тысяч поездок в рамках реализации пилотного проекта по предоставлению льгот, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Городской округ Люберцы вошел в число муниципалитетов, где с 1 августа по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева на маршрутах с нерегулируемым тарифом стали предоставляться льготы по социальной карте Московской области и скидки по транспортной карте «Стрелка». За первый месяц реализации пилотного проекта на территории Люберец по социальным картам жителей региона совершено 328 925 поездок», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время льготы на коммерческих маршрутах в округе предоставляются в полном объеме, проверки проводятся ежедневно.

«На основании жалоб жителей сотрудниками администрации совместно с представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья были выявлены отдельные случаи нарушений, когда водители отказывали в предоставлении льгот. Транспортные организации оштрафованы, к водителям применены соответствующие меры», - пояснил Ружицкий.