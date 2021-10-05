РИАМО - 5 окт. После травмирования зацепера, которого обнаружили на крыше поезда, электрички в сторону Москвы на Белорусском направлении МЖД не делают остановки на станции Славянский бульвар, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее на крыше поезда на станции Славянский бульвар обнаружили зацепера. Ему оказывают медицинскую помощь.

Составы в сторону области следуют со всеми остановками.

Пассажиров призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности.