РИАМО - 5 окт. На Белорусском направлении МЖД, на перегоне Фили-Кунцево задерживаются 3 поезда после того, как на крыше одного из составов обнаружили зацепера, сообщает пресс-служба МЖД.

Задерживаются поезда в сторону области. Другие электрички следуют по соседним путям.

В пресс-службе столичного Дептранса уточнили, что поезда в сторону области следуют со всеми остановками по встречному пути. Поезда в сторону Москвы следуют по соседнему пути без остановок Баковка, Сетунь, Тестовская, Беговая.

Граждан призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре и не оставаться безучастными к легкомысленному поведению зацеперов.

В случае обнаружения таких нарушителей следует незамедлительно сообщать о них локомотивной бригаде, сотрудникам транспортной полиции.