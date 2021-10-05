РИАМО - 5 окт. Выставка, посвященная творчеству известного русского художника Михаила Врубеля, пройдет с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года в Государственной Третьяковской галерее в здании на Крымском валу, передает корреспондент РИАМО.

На главной экспозиции гостям предоставят около 300 экспонатов из 9 музеев и 7 частных коллекций. Выставка станет важнейшим событием года в области искусства.

«Эта выставка будет занимать тоже пространство, что выставка Серова и Репина — все 3 этажа выставочного пространства здания на Крымском валу. В составе выставки более 50 живописных и крупноформатных пастельных работ, около 200 графических работ и 30 произведений, выполненных в техники майолики», — сказала директор Третьяковки Зельфира Трегулова на пресс-конференции, посвященной открытию выставки «Михаил Врубель».

Она уточнила, что место в экспозиции займут не только работы из российских музеев и частных коллекций, но также картины из Белоруссии и Армении. Из Еревана в Третьяковку прибудет лучшая иллюстрация Врубеля к произведению Лермонтова «Демон». Работа была отреставрирована и передана в Армению.

«Главный вызов этой выставки — представить Врубеля не просто как популярного художника, чьи работы, например, «Демон», «Царевна — лебедь» — широко известны, и возникают в самых разных контекстах, а взглянуть на него из сегодняшнего дня. Попробовать осмыслить, то, кем был этот художник, что его творчество значило для России и зарубежья», — отметила Трегулова.

Также организаторы выставки подготовили каталог, где присутствуют архивные материалы и современные статьи. Среди них — текст исследователя творчества Врубеля Михаила Алленова. В нем будет большое количество информации об отечественном и зарубежном искусстве.

Трегулова добавила, что в рамках выставки будет организована семейная новогодняя программа. Кроме того, для молодых специалистов проведут мастер-классы о том, как готовить выставки. ​

Михаил Врубель — русский художник рубежа XIX-XX веков, работавший практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративно-прикладных ремеслах, скульптуре и театральном искусстве.

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