РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В городском округе Люберцы провели работы по прокладке ливневой канализации на Хлебозаводском проезде, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С целью ликвидации подтопления проведены работы по прокладке ливневой канализации на Хлебозаводском проезде, ее протяженность 11 метров. Работы осуществлены при взаимодействии с АО «Люберецкий Водоканал», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках летнего содержания автомобильных дорог на минувшей неделе проводились плановые работы по очистке и обработке проезжей части, пешеходных тротуаров, подземных переходов. Также проводились работы по помывке остановочных павильонов, знаков и дорожных ограждений.