РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 окт. В подмосковном Щелкове за прошедшие сутки выявили 11 новых случаев Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 734 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 788 новых случаев коронавируса.

С начала пандемии в Московской области подтверждено 457 146 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 253 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 396 978 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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