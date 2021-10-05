РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Комитет по образованию администрации Подольска пожелал учителям округа вдохновения и профессиональных побед, сообщается на сайте комитета.

«Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником - Днем учителя!» - говорится в тексте поздравления.

Педагогам пожелали крепкого здоровья, счастья и радости, благополучия в семьях, творческих идей и вдохновения, новых планов и профессиональных побед.