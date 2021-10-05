РИАМО - 5 окт. С марта 2021 года в Подмосковье сотрудники АО «Мособлэнерго» произвели замену 71,2 км провода линий электропередачи из запланированных 72,8 км. Обновление завершат к концу октября, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Работы проводятся с целью повышения надежности энергоснабжения потребителей. Обновление осуществляется в 11 округах: Домодедове, Щелкове, Раменском округе, Ступине, округе Пушкинский, Чехове, Егорьевске, Орехово-Зуевском округе, Истре, Люберцах и Красногорске.

Кроме того, специалисты «Мособлэнерго» заменили 966 из 984 опор ЛЭП, произвели ремонт 91 из 78 запланированных трансформаторных подстанций, а еще построили 7 новых. В рамках повышения надежности реконструировано 15,9 км и создано 8,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ.

59 га полностью очищены от растительности, план по освобождению трасс вдоль ЛЭП выполнен на 100%.

«Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей были разработаны весной по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2020 года. Работы проводятся наряду с ежегодными производственными программами и направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей», - рассказал министр энергетики Александр Самарин.