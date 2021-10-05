РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 76 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявлено 21 736 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 788 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в регионе выявлено 457 146 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 253 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 396 978 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.