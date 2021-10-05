РИАМО - 5 окт. Президент России Владимир Путин рассказал, что конкурс «Учитель года» будет проходить в новом формате, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что изменения в проведении конкурса наступят в следующем году. Мероприятие будет проходить с широким информационным освещением.

В этом году лучшим педагогом была признана преподавательница по физике из тюменской школы Екатерина Костылева.

Конкурс в 2021 г. прошел уже в 32-й раз. Финалистами стали 85 учителей из всех российских регионов.