РИАМО - 5 окт. За минувшие сутки в Подмосковье большее всего случаев заражения коронавирусом выявили в Одинцовском округе (222), Люберцах (121), Королеве (105), Солнечногорске (100), Сергиево-Посадском округе (89) и Подольске (81), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

76 случаев зарегистрировали в Мытищах, 67 – в Клину, 58 – в Химках, 56 – в Орехово-Зуевском округе, 53 – в Домодедове, 51 – в Чехове, 45 –в Жуковском, по 41 – в Коломне и Дмитровском округе, 39 – в Балашихе, 38 – в Павловском Посаде, 37 – в Серпухове, 34 – в Истре, по 29 – в Шатуре и округе Пушкинский.

По 27 - во Фрязине и Егорьевске, по 20 - в Воскресенске и Красногорске, 19 – в Кашире, 18 – в Лыткарине, 17 – в Дубне, 16 – в Ивантеевке, 15 – в Луховицах, по 14 – в Озерах, Лобне и Рузском округе, по 13 – в Бронницах, Дзержинском и Долгопрудном, 12 – в Богородском округе, по 11 –в Ступине и Щелкове, по 10 – в Электрогорске и Протвине.

По 9 – в Раменском и Наро-Фоминском округах, по 8 – в Электростали и Шаховской, по 6 – в Котельниках и Краснознаменске, 5 – в Волоколамске, 3 – в Пущине, по 2 – в Ленинском и Талдомском округах.

По одному случаю заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Красноармейске, Реутове, Черноголовке и Можайском округе.

Ни одного нового случая заражения не выявили в Молодежном, Рошале, Лосино-Петровском, Лотошине, Серебряных Прудах, Власихе, Зарайске и Звездном городке.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 1788 новых случаев Covid-19. Общее число случаев в Подмосковье с начала пандемии составило 457 146.

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