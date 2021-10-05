РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил педагогов округа с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Торжественное собрание педагогов горокруга, приуроченное ко Дню учителя, состоялось в ДК «Подмосковье» во вторник.

«Сегодня удивительный праздник удивительных людей. Все мы родом из детства, и у каждого взрослого гражданина нашей страны есть память о школьных годах и первой учительнице», - сказал Спасский.

Он с благодарностью вспомнил свою первую учительницу, как человека необыкновенной доброты и душевной щедрости.

«Мы вам доверяем самое ценное, что у нас есть – наших детей. Вы закладываете в сердца мальчишек и девчонок то, что они потом проносят через всю жизнь, чем руководствуются при принятии решений», - добавил глава округа.

С отдельными словами благодарности Спасский обратился к ветеранам педагогического труда и попросил присутствующих почтить их аплодисментами. Также он вручил большой группе педагогов федеральные, областные и муниципальные награды.

В школах Красногорска работают более 2,8 тыс. педагогов, которые обучают свыше 36,3 тыс. школьников.