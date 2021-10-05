РИАМО - 5 окт. Обратиться за страховой пенсией в Пенсионный фонд для застрахованного гражданина может работодатель, но у него должно быть письменное согласие работника, сообщает Газета.ru.

Если между работодателем и региональным отделом Пенсионного фонда есть соглашение об обмене электронными документами, то все нужные документы работника для оформления пенсии отправляются кадровыми службами в электронном виде. С помощью такого способа экономится личное время людей и уменьшается срок назначения пенсий.

Благодаря заключенным соглашениям многие компании Москвы и Подмосковья могут отправлять в ПФР сведения о сотрудниках за 2 года до наступления пенсионного возраста. Это делается для проведения заблаговременной работы.

При этом все личные данные могут передаваться лишь только с письменного согласия работника.

Как подготовиться к выходу на пенсию по старости в Московской области>>